В США прогремел взрыв и произошла утечка химикатов на заводе удобрений

В США произошло ЧП на заводе компании CF Industries. В результате взрыва случилась утечка безводного аммиака.

Инцидент произошел на предприятии неподалеку от города Язу-Сити в американском штате Миссисипи. Днем по невыясненным пока причинам прогремел взрыв, а затем была обнаружена утечка химикатов.

Отмечается, что пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали, остальным рекомендовали без необходимости не приближаться к району ЧП.

На месте работают оперативные службы. Утечку пытаются устранить.

Компания CF Industries занимается производством аммиака и удобрений на основе водорода и азота.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube