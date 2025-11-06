В США прогремел взрыв и произошла утечка химикатов на заводе удобрений

В США произошло ЧП на заводе компании CF Industries. В результате взрыва случилась утечка безводного аммиака.
Инцидент произошел на предприятии неподалеку от города Язу-Сити в американском штате Миссисипи. Днем по невыясненным пока причинам прогремел взрыв, а затем была обнаружена утечка химикатов.
Отмечается, что пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали, остальным рекомендовали без необходимости не приближаться к району ЧП.
На месте работают оперативные службы. Утечку пытаются устранить.
Компания CF Industries занимается производством аммиака и удобрений на основе водорода и азота.
Вашингтон, Зоя Осколкова
