Четверг, 6 ноября 2025, 11:56 мск

Cемеро пожарных пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке

В Нью-Йорке загорелся, а затем взорвался автомобиль. В результате пострадали семь сотрудников пожарной службы. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в районе Бронкс. Пожарные прибыли на вызов о возгорании между Интервейл-авеню и Келли-стрит. Во время тушения полыхающая машина внезапно взорвалась.

Трое пожарных были госпитализированы с серьезными ожогами, еще четверо получили легкие травмы. Состояние пострадавших медики оценивают как серьезное, но не угрожающее жизни. Отмечается, что среди жителей никто не пострадал.

На месте работают специалисты по химической безопасности. Причины взрыва устанавливаются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Метки / США

США,