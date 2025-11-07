Украинские мошенники продали американцу фальшивое лазерное оружие

Два украинца обманули гражданина США, продав ему фальшивое лазерное оружие. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

Двое жителей Киева выдавали себя за разработчиков оружия. Они нашли клиента из США и убедили его, что обладают новейшими лазерными технологиями, предназначенными для борьбы с дронами.

Аферисты даже устроили «демонстрацию» работы оружия. Американец перевел им за установку около 85 тысяч долларов.

Когда обман раскрылся, подозреваемых вычислили и задержали. Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева предъявили обвинения двум мужчинам в мошенничестве.

Киев, Зоя Осколкова

