В США собака подстрелила хозяина из ружья

В США пес случайно выстрелил в хозяина из ружья. Мужчина попал в больницу.

Полицейские прибыли на сообщение о выстреле в штате Пенсильвания и обнаружили раненого 53-летнего жителя. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали.

Выяснилось, что мужчина чистил дробовик и отошел, оставив оружие на кровати. В этот момент на постель прыгнула собака и задела спусковой крючок. Дробь прилетела хозяину в спину.

Полицейские считают произошедшее несчастным случаем, однако расследование продолжается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

