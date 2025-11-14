российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 14:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США собака подстрелила хозяина из ружья

Фото: Pixabay

В США пес случайно выстрелил в хозяина из ружья. Мужчина попал в больницу.

Полицейские прибыли на сообщение о выстреле в штате Пенсильвания и обнаружили раненого 53-летнего жителя. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали.

Выяснилось, что мужчина чистил дробовик и отошел, оставив оружие на кровати. В этот момент на постель прыгнула собака и задела спусковой крючок. Дробь прилетела хозяину в спину.

Полицейские считают произошедшее несчастным случаем, однако расследование продолжается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

В Таиланде арестовали хакера мирового уровня по запросу США / В США перестали чеканить монеты номиналом в 1 цент / В Кремле не считают, что отношения России и США снова встали на «паузу» / Трамп: США перестали тратить деньги на Украину / Крупнейшим аэропортам США запретили принимать частные самолеты / США расконсервировали рудники на Аляске для нужд армии / Сенаторы США договорились по законопроекту о прекращении шатдауна / Кремль пообещал зеркальный ответ на возобновление в США ядерных испытаний

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,