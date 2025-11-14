В США собака подстрелила хозяина из ружья

В США пес случайно выстрелил в хозяина из ружья. Мужчина попал в больницу.
Полицейские прибыли на сообщение о выстреле в штате Пенсильвания и обнаружили раненого 53-летнего жителя. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали.
Выяснилось, что мужчина чистил дробовик и отошел, оставив оружие на кровати. В этот момент на постель прыгнула собака и задела спусковой крючок. Дробь прилетела хозяину в спину.
Полицейские считают произошедшее несчастным случаем, однако расследование продолжается.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»