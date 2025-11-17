Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о поставках оружия для вооруженных формирований Украины.

В частности, Киев сможет получить 100 самолетов Rafale, восемь систем ПВО SAMP-T, ракеты и управляемые бомбы. «Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года», – заявил Зеленский, подчеркнув, что «это историческое соглашение».

Точное содержание подписанной декларации не разглашается.

Париж, Анастасия Смирнова

