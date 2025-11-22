российское информационное агентство 18+

Суббота, 22 ноября 2025, 11:26 мск

Оружие Киеву не поможет: в Белом доме объяснили критику мирного плана Трампа иллюзиями

Критики мирного плана по Украины, который подготовлен американским лидером Дональдом Трампом, не понимают реальной ситуации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, свидетельствует либо о неверном его понимании, либо искажает некоторые критические реалии на месте», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»), обратив внимание, что «существует иллюзия, что, если мы просто дадим больше денег, оружия или усилим санкции, победа будет близка».

«Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – констатировал Вэнс.

По его словам, американский мирный план должен быть «приемлемым как для России, так и для Украины, увеличивать шансы на то, что война не возобновится».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

