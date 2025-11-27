Афганский мигрант расстрелял двух нацгвардейцев у Белого дома в США

В США гражданин Афганистана открыл стрельбу неподалеку от Белого дома. В результате пострадали двое служащих Нацгвардии. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в одном квартале от администрации американского президента. Нападавший – 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал – открыл огонь по сотрудникам Нацгвардии. Два человека получили тяжелые ранения, одиному из них пуля попала в голову. Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

ФБР расследует произошедшее как потенциальный акт международного терроризма. Установлено, что стрелявший мужчина выехал в Штаты в 2021 году. Он действовал в одиночку, его мотивы устанавливаются.

Район, где произошла стрельба, оцепили. В Белом доме объявили локдаун. Министр войны Пит Хегсет распорядился об отправке дополнительных 500 служащих Нацгвардии в Вашингтон в связи с инцидентом.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В Белом доме сообщили, что проинформировали главу государства о произошедшем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube