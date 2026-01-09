российское информационное агентство 18+

Пятница, 9 января 2026, 12:47 мск

Трамп анонсировал наземную боевую операцию против наркокартелей в Мексике

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон в ближайшее время начнет наземную боевую операцию в Мексике против наркокартелей. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы прямо сейчас начнем наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», – сказал Трамп. При этом конкретных сроков он не назвал.

По словам американского лидера, США перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь американские войска собираются начать удары по картелям на суше.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп пригрозил еще нескольким странам Латинской Америки. Он заявил, что Куба «висит на волоске». Во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп подчеркнул, что у Вашингтона не осталось никаких способов давления на островное государство «кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах».

