Вторник, 13 января 2026, 09:26 мск

В США представили законопроект об «аннексии Гренландии»

Фото: pixabay

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и присоединении острова в качестве 51-го штата США. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности.

Законопроект опубликовала пресс-служба Файна, в базе конгресса документ пока не представлен. Согласно проекту, президенту США предоставляются полномочия для принятия мер, необходимых «для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов». По завершении аннексии американский лидер должен разработать поправки в законы, которые позволят присвоить новой территории статус штата.

«Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, – это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

Республиканец выразил мнение, что Китай и Россия «агрессивно расширяют свое присутствие в Арктике». «Наши враги наступают на пятки, поскольку мы только что уничтожили одного из их главных союзников, Николаса Мадуро, в Венесуэле <…> Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия», – заключил конгессмен.

Дональд Трамп в последние годы неоднократно заявлял, что Гренландия, в значительной степени автономная территория под суверенитетом Дании, должна быть интегрирована в состав Соединенных Штатов. Он обосновывает эту позицию соображениями стратегической безопасности и интересом Америки к минеральным ресурсам острова.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

