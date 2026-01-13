российское информационное агентство 18+

В США задержали мужчину с телами двух детей и черепами в мешке

В американском штате Пенсильвания задержали мужчину, который нес пакет с человеческими останками. При обыске в доме подозреваемого обнаружили сотни черепов, костей и тела разной степени разложения.

34-летний Джонатан Кристо Герлах привлек внимание правоохранителей, когда направлялся к своему автомобилю, с собой у него был лом и грязный мешок. Полицейские досмотрели мужчину и обнаружили мумифицированные останки двух детей, три черепа и несколько костей.

По месту жительства задержанного стражи порядка нашли другие скелетированные останки. По словам полицейских, часть полуразложившихся конечностей были подвешены, другие – разложены на полках.

Предположительно, Герлах в течение нескольких месяцев расхищал могилы на кладбище Маунт-Мориа. Мужчину считают причастным к 26 эпизодам незаконного вскрытия склепов и мавзолеев. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

