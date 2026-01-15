В Бельгии не нашли доказательств того, что беспилотники, замеченные над территорией страны, связаны с Россией. Более того, в нескольких случаях речь шла о полицейских вертолетах, которых приняли за российские дроны.

В ноябре 2025 года бельгийский министр обороны Тео Франкен бездоказательно обвинил РФ в запуске БПЛА над военными базами Бельгии и аэропортом Брюсселя. Было проведено расследование, в ходе которого спецслужбы выяснили, что дронами оказались полицейские вертолеты и грузовые самолеты компании DHL.

В докладе бельгийских спецслужб указывается, что в большинстве случаев речь шла о «ложных срабатываниях». Впрочем, некоторые такие сообщения действительно связаны с беспилотниками.

«В настоящее время продолжаются углубленные расследования, чтобы установить, были ли эти дроны частью гибридной кампании, проводимой Россией», – сказано в документе.

Ранее европейские СМИ сообщали об обнаружении БПЛА вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Политики ЕС поспешили обвинить Россию во вторжении в воздушное пространство. В свою очередь Москва подобные обвинения отрицает, называя их пустыми и безосновательными.

Брюссель, Зоя Осколкова

