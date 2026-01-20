российское информационное агентство 18+

Киев получил от ЕС 35 млрд евро из доходов от замороженных активов России

Фото: ec.europa.eu

Киев получил от Европейского союза 35 млрд евро кредитов за счет незаконно замороженных российских активов. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, государства «Большой семерки» также должны выполнить свои обязательства перед Украиной на 10 млрд евро.

«ЕС уже выполнил свои обязательства, выделив в рамках ERA 35 млрд евро. ЕС ожидает, что партнеры также выполнят свои обязательства», – заявил Домбровскис, слова которого приводит ТАСС.

Еврокомиссар уточнил, что деньги требуется выделить в первом квартале, чтобы на Украине не образовался дефицит ликвидности, пока Еврокомиссия и Совет ЕС не завершат формирование пакета финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Кредитная линия ERA предполагает, что обслуживание и погашение выданных по ней кредитов осуществляется за счет незаконно изымаемых Еврокомиссией доходов от реинвестирования замороженных активов России.

