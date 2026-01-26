В США разбился частный пассажирский самолет

В США частный самолет разбился при попытке взлететь в снежную бурю. Об этом сообщают американские СМИ.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Бангор американского штата Мэн. На борту частного бизнес-джета Bombardier Challenger 650 находились восемь человек.

На месте работают экстренные службы, аэропорт закрыт. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование.

Отмечается, что самолет взлетал в плохих погодных условиях. В США бушует снежный шторм, в 21 штате действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за метели отменены около 12 тысяч авиарейсов. В Техасе, Оклахоме, Нью-Мексико и Луизиане наблюдаются массовые отключения электричества.

Портленд, Зоя Осколкова

