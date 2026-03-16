Иран не просил США и Израиль о перемирии, заявили в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не обращался к США и Израилю с просьбой о прекращении огня.

По его словам, Иран не направлял никаких посланий и не обращался с просьбой о перемирии после начала американо-израильской военной кампании.

Как отметил Аракчи, Иран оказывает «несокрушимое сопротивление» агрессивной войне, развязанной США и Израилем, передает иранское агентство Tasnim.

«Однако эта война должна закончиться таким образом, чтобы она больше не продолжалась, и враги больше не думали об агрессии. К настоящему времени они получили хороший урок», – подчеркнул министр.

Аракчи заявил, что враги США и Израиля осознали, с какой могущественной державой они столкнулись, подчеркнув, что Иран без колебаний будет защищаться и продолжит войну столько, сколько потребуется.

Араки добавил, что с точки зрения Ирана Ормузский пролив открыт, он закрыт только для врагов исламской республики и их союзников. «Остальные могут свободно проходить», – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран очень хочет переговоров с США. «И правильно делают, но я не думаю, что они готовы сделать то, что должны <…>Мы закончим начатое!», – сказал он.

«Я не думаю, что они готовы [к сделке], но они довольно близки к этому! Я не знаю, хочу ли я заключать сделку, я даже не знаю, с кем я имею дело! Большая часть их руководства убита!», – добавил американский лидер.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

