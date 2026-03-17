Вторник, 17 марта 2026, 19:42 мск

Трамп назвал «нечестными» действия Ирана по блокировке Ормузского пролива

Действия Ирана по блокировке Ормузского пролива, через который ведется существенная часть поставок нефти на международный рынок, являются нечетными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции.

«Это нечестно с их стороны. <…> Они не имеют права продолжать то, что творят», – подчеркнул американский лидер, слова которого приводит «Прайм».

Накануне президент США обратился к другим странам, экономика которых существенно зависит от Ормузского пролива, с предложением присоединиться к усилиям по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе. Европейские государства отказались принимать участие в военной операции против Ирана.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

