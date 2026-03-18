Среда, 18 марта 2026, 10:30 мск

При стрельбе в госпитале ветеранов в США погиб человек

В США неизвестный устроил стрельбу в госпитале ветеранов. В результате один человек погиб, еще один получил ранение.

Инцидент произошел в медицинском учреждении в небольшом городке в американском штате Джорджия. Прибывшие на вызов полицейские застрелили вооруженного мужчину.

Кроме того, ранение получил сотрудник Службы по делам ветеранов, его доставили вертолетом в больницу.

На месте работают оперативные службы, личность стрелявшего и его мотив устанавливаются. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Проверка выявила нарушения на $26 млрд, переданных Киеву по USAID / Сланцевая нефть США не спасет мир от глобального дефицита топлива / Трамп назвал «нечестными» действия Ирана по блокировке Ормузского пролива / Пожар на американском авианосце тушили более 30 часов / Иранские хакеры совершили самую масштабную кибератаку на США / Лавров указал на риск милитаризации космоса из-за действий США / В США вручили премии киноакадемии «Оскар» / Трамп признал, что США помогают Украине, и отметил поддержку Ирана из России

