При стрельбе в госпитале ветеранов в США погиб человек

В США неизвестный устроил стрельбу в госпитале ветеранов. В результате один человек погиб, еще один получил ранение.
Инцидент произошел в медицинском учреждении в небольшом городке в американском штате Джорджия. Прибывшие на вызов полицейские застрелили вооруженного мужчину.
Кроме того, ранение получил сотрудник Службы по делам ветеранов, его доставили вертолетом в больницу.
На месте работают оперативные службы, личность стрелявшего и его мотив устанавливаются. Проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
