При стрельбе в госпитале ветеранов в США погиб человек

В США неизвестный устроил стрельбу в госпитале ветеранов. В результате один человек погиб, еще один получил ранение.

Инцидент произошел в медицинском учреждении в небольшом городке в американском штате Джорджия. Прибывшие на вызов полицейские застрелили вооруженного мужчину.

Кроме того, ранение получил сотрудник Службы по делам ветеранов, его доставили вертолетом в больницу.

На месте работают оперативные службы, личность стрелявшего и его мотив устанавливаются. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

