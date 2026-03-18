Среда, 18 марта 2026, 17:17 мск

В Персидском заливе заблокированы около 20 тысяч моряков

В водах Персидского залива на различных судах остаются около 20 тысяч моряков. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.

«В настоящее время около 20 тысяч моряков застряли на борту судов в Персидском заливе. Они находятся под угрозой и под значительным психическим напряжением», – заявил Домингес на открытии внеочередной сессии ИМО по конфликту на Ближнем Востоке.

Организация продолжают наблюдать за ситуацией и призывает судоходные компании проявлять максимальную осторожность при работе в регионе. В ИМО рекомендуют избегать Персидского залива.

«Любое нападение на ни в чем не повинных моряков или гражданские суда абсолютно неприемлемо», – добавил Домингес.

Иран наносит удары по Ормузскому проливу в ответ на израильско-американские атаки, стремясь сделать его непроходимым – стратегия, призванная подорвать мировую экономику и оказать давление на Вашингтон на фоне продолжающегося роста цен на нефть. Ормузский пролив – это стратегически важный водный путь, через который обычно проходит пятая часть мировой добычи углеводородов.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Трамп назвал «нечестными» действия Ирана по блокировке Ормузского пролива / Таиланд рассматривает поставки российской нефти из-за дефицита / Пожар на американском авианосце тушили более 30 часов / Мир оказался на пути к продовольственному кризису: ближневосточный конфликт подстегнул цены на удобрения / Иран не просил США и Израиль о перемирии, заявили в Тегеране / Туроператоры вывезли из ОАЭ всех организованных российских туристов / Иранские хакеры совершили самую масштабную кибератаку на США / Иран обозначил два условия для прекращения войны на Ближнем Востоке

