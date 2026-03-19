Четверг, 19 марта 2026, 11:21 мск

В Швейцарии кабинку с женщиной внутри сорвало с канатной дороги

В Швейцарии из-за сильного ветра сорвало кабинку канатной дороги. Внутри находилась 61-летняя пассажирка, которая скончалась от полученных травм.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Энгельберг-Титлис. Сильный ветер сорвал кабину с троса, и та скатилась вниз по склону.

Внутри находилась пожилая женщина, которая получила множественные травмы. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась.

Отмечается, что с канатной дороги эвакуировали еще более 100 пассажиров.

Полиция кантона Нидвальден проводит расследование.

Берн, Зоя Осколкова

