Саудовский НПЗ в порту Янбу подвергся воздушной атаке

Нефтеперерабатывающий завод SAMREF компании Saudi Aramco в саудовском порту Янбу на Красном море подвергся воздушной атаке в четверг. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника агентства, последствия удара по НПЗ были минимальными.

Отмечается, что в настоящее время порт Янбу является единственным экспортным узлом для сырой нефти из стран Персидского залива по фоне фактического перекрытия Ормузского пролива, по которому проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Цены на нефть ускорили рост в четверг после ударов Ирана по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, в том числе по катарским объектам по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. Атака была совершена в ответ на атаки Израиля по крупному газовому месторождению Южный Парс на юге Ирана.

Эталонная нефть марки Brent подорожала в четверг на 6,5 доллара за баррель и подбирается к отметке в 114$. Стоимость майских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Future, по данным на 9:58 мск, выросла до 113,84$ за баррель, что на 6,02% больше цены закрытия предыдущих торгов.

Эр-Риад, Наталья Петрова

