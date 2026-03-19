Politico: Украина перестала быть главной темой на встречах Евросоюза

Украинский вопрос перестал играть главенствующую роль на саммитах Евросоюза. На первый план вышло решение проблем в энергетике. Об этом сообщает Politico.

Сегодня в ЕС проходит встреча лидеров стран, входящих в объединение. В преддверии саммита участники едины во мнении, что необходимо принять срочные меры, чтобы остановить неконтролируемый рост цен на энергоносители, пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

При этом взгляд на то, кто должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию, у государств блока отличается. Одни считают, что ЕС должен сохранить существующие правила и сосредоточиться на долгосрочных мерах по снижению зависимости союза от дорогостоящего ископаемого топлива. Сторонники этого мнения полагают, что ответственность за принятие немедленных мер по облегчению ситуации лежит на столицах стран-членов ЕС. Вторые настаивают на масштабном вмешательстве властей ЕС в единую экологическую политику и ситуацию на энергетических рынках, чтобы снизить издержки на краткосрочную перспективу.

Вероятно, от исхода этой дискуссии будет зависеть энергетическое будущее ЕС «на долгие годы вперед», делает вывод Politico.

По словам одного из европейских чиновников, на сегодняшней встрече основная борьба будет сосредоточена вокруг предложения к Еврокомиссии приступить к работе над мерами, которые позволят быстро снизить цены на энергоносители для домохозяйств и промышленности.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме, направленном лидерам ЕС, в значительной степени переложила ответственность за решение ситуации на национальные правительства, предложив им использовать существующие внутренние правила ЕС для выделения субсидий и снижения налогов на электроэнергию.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube