Пятница, 20 марта 2026, 09:57 мск

Гутерриш назвал условие завершения конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что завершение конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

«Конфликт должен прекратиться… и я считаю, что в руках США его остановить. Завершить конфликт возможно, но это зависит от их политической воли», – сказал Гутерриш.

По словам генсека ООН, цель Израиля в этом противостоянии заключается в уничтожении военного потенциала Ирана. «Президент Трамп сможет убедить… тех, кого нужно убедить, что работа уже выполнена», – отметил Гутерреш.

При этом генсек добавил, что не вел переговоров с американским лидером после начала ближневосточного конфликта. «Нет, нет, нет... Я разговариваю с теми, с кем мне нужно разговаривать», – добавил Гутерриш.

28 февраля США и Израиль нанесли первые удары по объектам в Иране. Тегеран в ответ атаковал американские военные базы на территории стран Ближнего Востока, а также заблокировал Ормузский пролив – крупнейший торговый путь из нефтеносных регионов, что спровоцировало кризис в мировой экономике.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

