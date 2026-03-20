В США хозяйку похоронного бюро посадят в тюрьму за выдачу фальшивого праха

В США владелицу похоронного бюро обвинили в мошенничестве. Родственникам покойных вместо праха выдавали цементную смесь. Об этом сообщает телеканал CNN.

Расследование проводилось в штате Колорадо. Семейная пара получала деньги от родственников за кремацию и захоронение, однако фактически услуги не оказывались. Владельцы бюро передавали клиентам урны с цементной смесью, выдавая ее за прах. При этом тела хранились в морге, где во время обысков обнаружили почти 200 разлагающихся трупов.

Кроме того, супругов обвинили в присвоении 900 тысяч долларов в рамках программы государственной поддержки малого бизнеса, действовавшей во время пандемии.

Владелицу бюро приговорили к 18 годам лишения свободы за мошенничество с останками умерших.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Гутерриш назвал условие завершения конфликта на Ближнем Востоке / Военные США скрывали данные о неисправных БМП Bradley в Европе / Зеленский сообщил о сигналах из США о мирных переговорах с Москвой / Проверка выявила нарушения на $26 млрд, переданных Киеву по USAID / Сланцевая нефть США не спасет мир от глобального дефицита топлива / При стрельбе в госпитале ветеранов в США погиб человек / Трамп назвал «нечестными» действия Ирана по блокировке Ормузского пролива / Пожар на американском авианосце тушили более 30 часов

