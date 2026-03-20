Пятница, 20 марта 2026, 21:36 мск

«Бумажный тигр»: Трамп раскритиковал НАТО после отказала ЕС участвовать в операции против Ирана

Фото: архив сайта Белого дома

Североатлантический альянс является «бумажным тигром» после отказа европейских союзников присоединиться к потенциальной военной операции США в Ормузском проливе против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Без США НАТО является бумажным тигром!» – констатировал американский лидер, назвав при этом союзников по Альянсу «трусами».

«Они не хотят присоединяться к битве, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта битва в военном плане выиграна при очень незначительной опасности для них, они жалуются на высокие цены на нефть… но не хотят помочь открыть Ормузский пролив. Хотя речь идет о простом военном маневре и единственной причине высоких цен на нефть, – заявил президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

