В США самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту

В США самолет столкнулся с пожарной машиной на территории аэропорта. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в авиагавани «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке. Борт авиакомпании Air Canada двигался в направлении гейта и врезался в пожарную машину. Отмечается, что происшествие случилось в ночное время и в плохих погодных условиях.

Четверо пожарных получили тяжелые травмы и были госпитализированы. В самолете в этот момент находилось около 100 пассажиров, их осматривают медики.

По факту ЧП проводится расследование.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube