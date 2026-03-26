российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2026, 10:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Лондоне опасаются взрыва судна, затонувшего в годы Второй мировой

В Великобритании вводят ограничительные меры из-за угрозы взрыва судна, которое затонуло в устье Темзы во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph.

Корабль SS Richard Montgomery перевозил боеприпасы во Францию и затонул в реке Ширнесса в 1944 году. На борту находилось 1,4 тыс. т взрывчатки: фугасные универсальные снаряды, осколочные бомбы, а также зажигательные устройства, включая боеприпасы с белым фосфором. Часть груза удалось вытащить, когда судно село на мель, но значительная часть осталась.

В 2025 году самолетам было предписано облетать этот район из-за опасности взрыва. Детонация может вызвать цунами высотой до пяти метров, под угрозой затопления окажутся территории графств Кент, Эссекс и крупнейшего в Великобритании терминала СПГ на острове Грейн.

На этой неделе ограничения были расширены, судам запретили проходить рядом с местом затопления. Власти собираются провести новые исследования, чтобы изучить возможности для разминирования.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

