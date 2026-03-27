Пятница, 27 марта 2026, 08:43 мск

США изменят дизайн 100-долларовых купюр

Министерство финансов США изменит дизайн 100-долларовых купюр – на них появится подпись президента Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Reuters, новые банкноты печатать в июне. Изменения посвящены 250-летию независимости страны.

Отмечается, что подписью Трампа заменят подпись казначея США, которая будет убрана с купюр впервые за 165 лет. В остальном дизайн останется без изменений.

Ранее сообщалось, что к 250-летию независимости в США также выпустят монету с изображением Дональда Трампа. Монета из 24-каратного золота будет коллекционной и не предназначена для обращения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

