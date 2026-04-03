Австралия перебрасывает спецназ на Ближний Восток

Австралия тайно отправила на Ближний Восток около 90 десантников для возможной эвакуации дипломатов на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, 90 военнослужащих подразделения специальной авиадесантной службы (Special Air Service, SAS) разместят на авиабазе Аль-Минхад неподалеку от Дубая. Этот военный аэродром используется как стратегический логистический узел, в том числе для поддержки международных военных операций.

Главная задача австралийской группировки – экстренная эвакуация и спасение дипломатов Австралии и других граждан в странах Ближнего Востока. Отмечается, что спецназ не будет участвовать в ударах США по Ирану.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отказал президенту США Дональду Трампу в требовании направить корабли для деблокады Ормузского пролива. Американский лидер настаивал на том, чтобы Австралия, Япония и Южная Корея участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube