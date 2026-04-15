Среда, 15 апреля 2026, 16:30 мск

Португалия выступила против создания отдельной европейской армии

Португалия не поддержала идею создания отдельной европейской армии. Страна предпочитает тратить деньги на укрепление и модернизацию собственных вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы не поддерживаем идею единой европейской армии», – заявил министр обороны Португалии Нуно Мело парламентскому комитету. По словам главы ведомства, стране необходимо инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы обеспечить их способность выполнять задачи в рамках НАТО.

Мело напомнил, что Португалия увеличила свои расходы на оборону в соответствии с критериями НАТО до 6,12 млрд евро или 2% ВВП в 2025 году, на четыре года раньше первоначально запланированного графика.

Ранее Испания выступила с инициативой создания европейской армии и формирования «коалиции желающих» для обеспечения безопасности стран Евросоюза. Как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, коалиция может включать как страны – члены ЕС, так и те государства, которые стремятся к более тесному сотрудничеству с Европой.

Лиссабон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии настроен на прагматичные отношения с Россией / Венгрия выступит против ускоренного включения Украины в Евросоюз / «Венгерский народ выбрал не быть» и «Расстраиваться нечего» – эксперты об итогах выборов в Венгрии / В Великобритании сумма выплаченных пособий покойникам превысила 1 млрд долларов / Неспособность ЕС принимать единые решения говорит о системном параличе / В Сербии неизвестные заминировали идущий в Венгрию газопровод / В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении / Медведев предупредил о превращении ЕС во враждебный военный альянс

