российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

СМИ: фонд Совета мира Трампа не получил ни одного доллара

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Основанный президентом США Дональдом Трампом Совет мира не получил ни единого взноса в свой фонд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, спустя четыре месяца после создания фонд не получил ни одного доллара. Пожертвования направлялись напрямую на счет организации в банк JPMorgan, для которого не предусмотрены независимые требования к прозрачности. Другой источник сообщил, что Совет мира представит финансовую отчетность «в подходящее время».

При этом некоторые государства выделили средства на различные программы, но предпочли не передавать деньги в фонд Совета мира, как и поступили сами Штаты. Госдепартамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов из средств, выделенных в рамках программы помощи, на проекты, связанные с повесткой дня совета. Но эти средства, которые не поступят напрямую совету, еще не потрачены.

«Ни одна часть этих денег не поступила в распоряжение совета. Совет мира не распоряжается этими деньгами. И Госдепартамент заявляет, что не намерен передавать управление этими деньгами Совету мира», – заявил высокопоставленный представитель конгресса.

Напомним, что о создании «Совета мира» Трамп объявил в январе на Давосском форуме в Швейцарии. Согласно уставу, только Трамп уполномочен приглашать других лидеров и может отменять их участие, за исключением случаев «вето, наложенного двумя третями голосов государств-членов». Цель «Совета мира» – предотвращать военные конфликты по всей Земле.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Рубио: у США нет запланированных переговоров с Украиной / В Вашингтоне около Белого произошла стрельба: нападавший убит / В США одобрили законопроект, ограничивающий военные полномочия президента / Иран пригрозил уничтожить все американские базы на юге Персидского залива / «Сделка или полное уничтожение»: Трамп снова угрожает Ирану / Си Цзиньпин допустил конфликт между Китаем и США из-за Тайваня / США с союзниками разрабатывают план ведения орбитальной войны / Лавров: США хотят выкупить газопровод «Северный поток» в десять раз дешевле его стоимости

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,