СМИ: фонд Совета мира Трампа не получил ни одного доллара

Основанный президентом США Дональдом Трампом Совет мира не получил ни единого взноса в свой фонд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, спустя четыре месяца после создания фонд не получил ни одного доллара. Пожертвования направлялись напрямую на счет организации в банк JPMorgan, для которого не предусмотрены независимые требования к прозрачности. Другой источник сообщил, что Совет мира представит финансовую отчетность «в подходящее время».

При этом некоторые государства выделили средства на различные программы, но предпочли не передавать деньги в фонд Совета мира, как и поступили сами Штаты. Госдепартамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов из средств, выделенных в рамках программы помощи, на проекты, связанные с повесткой дня совета. Но эти средства, которые не поступят напрямую совету, еще не потрачены.

«Ни одна часть этих денег не поступила в распоряжение совета. Совет мира не распоряжается этими деньгами. И Госдепартамент заявляет, что не намерен передавать управление этими деньгами Совету мира», – заявил высокопоставленный представитель конгресса.

Напомним, что о создании «Совета мира» Трамп объявил в январе на Давосском форуме в Швейцарии. Согласно уставу, только Трамп уполномочен приглашать других лидеров и может отменять их участие, за исключением случаев «вето, наложенного двумя третями голосов государств-членов». Цель «Совета мира» – предотвращать военные конфликты по всей Земле.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube