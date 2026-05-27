СМИ узнали о планах США по сокращению вооружений для НАТО в случае кризиса

США сократят предназначенные в рамках НАТО для Европы вооружения, которые предусмотрены на случай кризиса или конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента Дональда Трампа намерена сократить набор различных военных возможностей, которые США выделили бы НАТО в случае конфликта, пишет газета со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, объемы оружия будут уменьшены на треть, или даже в два раза.

На прошлой неделе представитель Пентагона Александер Велес-Грин уведомил союзников по НАТО о планируемых сокращениях на закрытой встрече в Брюсселе. Речь идет о модели сил альянса, которая определяет средства, предоставляемые в течение первых 10, 30 и 180 дней конфликта или кризиса.

Среди прочих обязательств модель сил касается стратегических бомбардировщиков и других вооружений дальнего действия, некоторых военно-морских средств и самолетов-заправщиков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

