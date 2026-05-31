При взрыве на заводе в США погибли 11 человек

В США завершили спасательную операцию после взрыва на целлюлозно-бумажном заводе. По последним данным, погибли 11 человек, сообщает газета New York Times.

ЧП на юге штата Вашингтон произошло на этой неделе. Девять тел погибших обнаружили сразу, еще двое числились пропавшими без вести. Сегодня поисковая операция завершилась. Жертвами взрыва стали 11 человек.

Было установлено, что на предприятии взорвался резервуар с белым щелоком. Произошла утечка 600 000 галлонов едкого химиката. Работа спасателей осложнялась опасными условиями на месте взрыва.

Причины ЧП выясняются, проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

