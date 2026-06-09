Суд в США признал незаконными введенные Трампом пошлины на рабочие визы

Федеральный суд в США признал незаконным, введенный Дональдом Трампом сбор за выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам. Об этом пишет Reuters.

Администрация президента утверждала, что данный сбор в размере 100 тысяч долларов представляет собой законный денежный штраф, который Трамп вправе взимать в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством за въезд иностранцев, если он сочтет, что это «наносит ущерб интересам США».

По итогам рассмотрения дела судья признал сбор не штрафом, а налогом. В этом случае главе государства нужно было получить разрешение Конгресса для применения санкции. Таким образом, сбор не мог быть введен Госдепом США и миграционной службой.

Судья сослался на решение Верховного суда, отменившее пошлины, введенные Трампом на основании закона, предназначенного для использования в ЧС национального масштаба. Согласно логике судей по данному делу, президент также не имел полномочий вводить налоги в соответствии с иммиграционным законодательством.

В свою очередь в Белом доме считают, что решение судьи будет отменено в апелляционном порядке.

Ранее Федеральный торговый суд США признал незаконными пошлины президента Дональда Трампа в размере 10% на весь товар, ввозимый из-за рубежа. Судья частично встал на сторону истцов, запретив взимать пошлины с территории штата Вашингтон и двух компаний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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