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В Британии детям закроют доступ в соцсети

В Великобритании намерены ввести запрет на доступ к социальным сетям детей младше 16 лет. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Кир Стармер.

«Объявляю, что правительство запретит доступ к социальным сетям всем детям младше 16 лет», – цитирует главу британского кабмина агентство Reuters.

По его словам, соцсети отрицательно влияют на психику детей и транслируют им опасный контент. Стармер подчеркнул, что такой контент может вызвать привыкание из-за бесконечной прокрутки ленты, которая занимает внимание в течение нескольких часов, это мешает детям делать уроки, читать, играть с друзьями и ложиться спать в правильное время.

При этом британский премьер уточнил, что из списка будут исключены некоторые игровые платформы, но им придется оградить детей от общения с незнакомцами.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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