Вице-президент США прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Вэнса.

Отмечается, что американский вице-президент пробудет в Швейцарии не более двух дней. Переговоры пройдут в закрытом формате. На встрече также будут присутствовать представители стран-посредников Пакистана и Катара.

Ранее сообщалось, что Иран отменил встречу в Швейцарии, где планировалось 19 июня провести первый раунд мирных переговоров. Изначально предполагалось, что в этот день пройдет церемония подписания меморандума о взаимопонимании. Однако это произошло в ночь на 18 июня в дистанционном режиме. Иран не увидел необходимости в повторении процедуры в очном формате.

После подписания меморандума в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Берн, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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