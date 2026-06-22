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Более 50 человек пострадали при взрыве на заводе в Катаре

В Катаре прогремел взрыв на промышленном предприятии. По предварительной информации, более 50 человек получили различные травмы, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел на одном из заводов QatarEnergy в промышленной зоне Рас-Лаффан. На месте работает Катарская международная поисково-спасательная группа в сотрудничестве с командами гражданской обороны.

Число пострадавших достигло 54. Поиски 18 человек продолжаются, идет разбор завалов.

Предположительно, ЧП связано с технической неисправностью. Отмечается, что утечек опасных веществ допущено не было.

Доха, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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