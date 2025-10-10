российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 19:45 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»

Фото сorriere.it

В столице Италии прекратило работу легендарное литературное кафе Antico Caffe Greco, которое было открыто в 1760 году и считалось одним из самых старых заведений в городе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итальянскую прессу.

Как отмечается в публикации, здание в центре Рима, в котором расположено кафе, принадлежит римской больнице «Израэль». Ее руководство уже объявило, что на месте Antico Caffe Greco будет открыто новое заведение.

В разное время клиентами Antico Caffe Greco были поэты Джордж Гордон Байрон и Федор Тютчев, философ Артур Шопенгауэр, писатели Марк Твен и Иван Тургенев. Русские писатели тоже бывали в заведении. Николай Гоголь писал там «Мертвые души».

Рим, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Брюссель: Канада и Британия поддержат планы ЕС направить российские активы Киеву / В небе над Эстонией зафиксировали неопознанный беспилотник / Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области почти на 500 млн рублей / Брюссель организует расследование о венгерском шпионаже в Еврокомиссии / Европарламент отказался отправлять фон дер Ляйен в отставку / Послы стран ЕС согласовали план по отказу от энергоносителей из России / В Париже у резиденции премьер-министра прогремел взрыв / Биометрия обязательна: Кипр ужесточил правила въезда для россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Россия, Европа,