Зеленский после встречи со спецпосланником Трампа заявил о готовности Киева к соглашению с США

Киев готов к «действительно полезному» соглашению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава действующего на Украине режима Владимир Зеленский после переговоров со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом.

«Хорошая беседа, много деталей… Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

Глава киевского режима также добавил, что Украина «готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности». «Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата», – заверил он, но не привел никаких подробностей по этому поводу.

При этом украинская пресса отмечает, что пресс-конференция по итогам переговоров Зеленского и Келлога была отменена по инициативе американской стороны.

Напомним, в последние дни Зеленский публично выражал несогласие с позицией Трампа и по поводу возобновления российско-американского диалога.

При этом глава киевского режима заявлял, что вопреки позиции Вашингтона планирует оставаться на посту президента до тех пор, пока Украину не примут в Евросоюз и НАТО. При этом он поспорил с Трампом насчет его слов о рейтинге доверия главе киевского режима в 4% и необходимости проведения выборов.

«Я очень разочарован», – сказал позже президент США в заочной полемике американский лидер и обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине, а также заявил, что глава киевского режима оказался «диктатором».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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