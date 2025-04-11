Состав Верховной Рады Украины может быть сокращен с 450 до 300 депутатов из-за уменьшения населения страны. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, слова которого транслируют украинские СМИ.

«Я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе. Когда было 52 миллиона (населения Украины), это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре», – пояснил Стефанчук.

«Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром дальнейших процессов», – уточнил спикер украинского парламента.

Стоит отметить, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Раду предложение по изменению Конституции с сокращением депутатского состава в 2019 году, но Конституционный суд тогда дал отрицательное заключение.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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