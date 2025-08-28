Украина признала каноническую церковь связанной с РПЦ и может запретить ее через суд

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести на основании выводов экспертизы приняла решение о признании канонической Украинской Православной Церкви организацией, связанной с Русской Православной Церковью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», – говорится в пресс-релизе. Речь идет об РПЦ, уточнили в ведомстве.

Данное решение открывает украинским властям путь к полному запрету канонической церкви через суд, отмечает издание «Страна.ua».

Напомним, в начале июля глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия на основании материалов СБУ. Украинская спецслужба уверяет, что Онуфрий получил гражданство РФ в 2002 году, но не сообщил об этом в уполномоченные органы власти Украины. Онуфрия обвинили в поддержании связей с Русской православной церковью.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы запрета русского языка и канонической православной церкви на Украине. Он подчеркнул необходимость отмены законов, запрещающих русский язык и каноническую церковь.

«Он (Зеленский – прим. ред.) сказал, что не будет государственным русский язык. Но, по большому счету, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение устава ООН запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы, но у него не получится», – сказал министр журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 24 августа (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский заявил журналистам, что Россия требует вернуть русский язык как официальный на Украину с целью усложнить процесс переговоров. По его словам, Киев не намерен идти на это в рамках урегулирования конфликта с Россией.

Киев, Наталья Петрова

