российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 17:39 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский признал военное бессилие ВСУ

Архив. Фото: офис президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что вооруженные формирования Украины не в состоянии отвоевать прежние границы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем. Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну», – пояснил глава киевского режима.

При этом Зеленский попытался обвинить Россию в искусственном затягивании переговорного процесса, но при этом обратил внимание на сложную для ВСУ ситуацию на фронте.

«Покровское (красноармейское) направление самое серьезное сегодня… Они (Вооруженные силы России) готовят в любом случае наступательные действия», – отметил он, добавив, что на запорожском направлении тоже «опасно».

В то же время глава киевского режима отверг возможность создания так называемой буферной зоны на Украине. По его оценке, такая «серая» территория существует.

«Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится 0 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – уточнил Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского / Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю / Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом / МИД России ответил на обвинения в обстреле здания представительства ЕС в Киеве / Армия России пробилась в пригород Купянска: город берут в окружение / Дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в Белгородской области: ранены двое мирных жителей / В Курской области подорвался на мине оператор ВГТРК

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,