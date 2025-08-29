Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что вооруженные формирования Украины не в состоянии отвоевать прежние границы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем. Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну», – пояснил глава киевского режима.

При этом Зеленский попытался обвинить Россию в искусственном затягивании переговорного процесса, но при этом обратил внимание на сложную для ВСУ ситуацию на фронте.

«Покровское (красноармейское) направление самое серьезное сегодня… Они (Вооруженные силы России) готовят в любом случае наступательные действия», – отметил он, добавив, что на запорожском направлении тоже «опасно».

В то же время глава киевского режима отверг возможность создания так называемой буферной зоны на Украине. По его оценке, такая «серая» территория существует.

«Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится 0 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – уточнил Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

