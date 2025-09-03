Зеленский надеется на важный разговор с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал свой скорый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, важные для Киева переговоры пройдут сегодня, 3 сентября, или в ближайшие дни.

По его словам, в предыдущем разговоре Киев настаивал на введении санкций против России и предоставлении военной поддержки в случае отсутствия подвижек в дипломатическом урегулировании, а Трамп пообещал дать ответ через несколько недель. «Несколько недель – это может быть две или три недели. Уточним этот вопрос», – сказал Зеленский, которого цитирует украинская пресса.

«Нам нужны Patriot, нам нужны все эти системы противовоздушной обороны (ПВО), и нужно четко сказать, что только США имеют их. Мы говорили про 10 дополнительных систем ПВО… Это, действительно, медленный процесс», – выразил сожаление Зеленский.

В настоящее время глава киевского режима проводит европейское турне. Сегодня он находится с визитом в Дании. Завтра у Зеленского намечена встреча с лидерами Евросоюза, которые при этом готовят очередное заседание так называемой «коалиции желающих».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube