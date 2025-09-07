В здании кабмина Украины возник пожар после ночной атаки «Гераней»

В Киеве из-за сбитого беспилотника произошел пожар в здании украинского правительства, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании»,– написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на месте работают пожарные.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что здание кабмина, крыша и верхние этажи повреждены из-за атаки, отметив, что объект пострадал впервые с начала СВО. По данным украинских СМИ, на одном из верхних этажей находится офис премьер-министра и зал заседания правительства.

Свириденко опубликовала фотографии с места пожара. Возгорание в здании правительства тушат с привлечением вертолета.

По данным госслужбы по ЧС, площадь пожара в здании кабмина составляет тысячу квадратных метров. Возгорание локализовано.

ВСУ сообщили, что прошедшей ночью российскими военными было применено 810 дронов «Герань», что является самым высоким показателем за все время проведения СВО, и 13 ракет «Искандер». По данным российских военкоров, целями стали инфраструктурная и логистическая сеть Украины, используемая в интересах ВСУ. Помимо Киева, взрывы гремели в Днепропет, Кривом Роге, Кременчуге, Запорожье, Одессе.

