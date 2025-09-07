российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 7 сентября 2025, 15:52 мск

Минобороны России раскрыло подробности удара по целям в Киеве

Вооруженные силы России в воскресенье, 7 сентября, нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине городе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Под удар также попали объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины. Атака совершена с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в военном ведомстве. По другим объектам в границах Киева удары не наносились, отметили в Минобороны.

Ранее сегодня украинские власти сообщили о пожаре в здании правительства в Киеве, который, по утверждению мэра украинской столицы Виталия Кличко, начался после падения сбитого БПЛА. Отмечалось, что возгорание в здании кабмина локализовано, тушение пожара продолжается. К борьбе с огнем привлекали вертолет.

Москва, Наталья Петрова

