российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 сентября 2025, 18:58 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Население Украины снизилось до 28,7 млн

Население Украины сократилось до 28,7 млн человек. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на данные государственной миграционной службы страны.

Согласно результатам последней официальной переписи населения в 2001 году, на Украине проживали около 48 млн человек.

Ранее демографы предупреждали, что Украина движется к демографической катастрофе. В частности, директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова отмечала, что «будет плохо – значительно хуже, чем кто-то может себе представить».

Как следует из прогнозов специалистов на ближайшие 10 лет, население Украины в 2033 году может составить 26 млн человек с учетом границ 1991 года.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Европа решила использовать российские активы для вооружения Украины / Силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Белгородской областью / При ударе дрона ВСУ ранена жительница Белгородской области / «Цирковой номер» не пройдет: Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского / Захарова уличила Зеленского в личном участии в подготовке терактов в России / Войска РФ улучшили положение в зоне спецоперации и поразили объекты энергетики Украины / Прорвали оборону ВСУ: армия России заняла Новоивановку в Запорожской области / Канада дала неделю украинцам на доказательство освобождения от мобилизации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Украина,