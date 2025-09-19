Население Украины снизилось до 28,7 млн

Население Украины сократилось до 28,7 млн человек. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на данные государственной миграционной службы страны.

Согласно результатам последней официальной переписи населения в 2001 году, на Украине проживали около 48 млн человек.

Ранее демографы предупреждали, что Украина движется к демографической катастрофе. В частности, директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова отмечала, что «будет плохо – значительно хуже, чем кто-то может себе представить».

Как следует из прогнозов специалистов на ближайшие 10 лет, население Украины в 2033 году может составить 26 млн человек с учетом границ 1991 года.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube