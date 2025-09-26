российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 14:32 мск

Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский назвал складывающуюся ситуацию на фронте для украинских войск сложной. По его словам, напряженная обстановка сохраняется на четырех направлениях.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной», – сказал он журналистам.

Сырский рассказал, что активные боевые действия идут на покровском (красноармейском) направлении (запад ДНР), а также на добропольском (северо-запад ДНР), лиманском (север ДНР) и новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) участках фронта, передает ТАСС.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли Красноармейск (украинское название Покровск) в полукольцо с трех сторон. По его словам, бойцы ВС РФ давят на группировку ВСУ в городе с северной, южной и восточной сторон.

Киев, Наталья Петрова

