российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 сентября 2025, 16:21 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Давят на ВСУ с трех сторон»: армия России взяла Красноармейск в полукольцо

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли Красноармейск (украинское название Покровск) в полукольцо с трех сторон.

«Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе», – цитирует советника главы республики ТАСС.

Кимаковский уточнил, что российские подразделения давят на группировку ВСУ в городе с северной, южной и восточной сторон.

В то же время, по его словам, украинские войска продолжают попытки перебросит резервы и укрепляют оборону при поддержке подразделений БПЛА.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что ВС России завершают освобождение города Кировск в ДНР, сейчас штурмовые подразделения проводят зачистку населенного пункта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска зашли на северные окраины города Северска в ДНР / В Новороссийске при атаке дронов ВСУ поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, есть раненые / Армия России завершает зачистку от противника около Клебан-Быкского водохранилища / За шесть часов силы ПВО сбили 25 украинских дронов / В Новороссийске число раненых увеличилось до 11, двое – погибли / В Туапсе при атаке ВСУ ранены два человека, в том числе несовершеннолетний / В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты / Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску выросло до 7 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,