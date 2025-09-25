«Давят на ВСУ с трех сторон»: армия России взяла Красноармейск в полукольцо

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли Красноармейск (украинское название Покровск) в полукольцо с трех сторон.
«Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе», – цитирует советника главы республики ТАСС.
Кимаковский уточнил, что российские подразделения давят на группировку ВСУ в городе с северной, южной и восточной сторон.
В то же время, по его словам, украинские войска продолжают попытки перебросит резервы и укрепляют оборону при поддержке подразделений БПЛА.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что ВС России завершают освобождение города Кировск в ДНР, сейчас штурмовые подразделения проводят зачистку населенного пункта.
Москва, Наталья Петрова
