Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил тотальным отключением света в двух российских регионах в случае масштабных перебоев в электроснабжении на Украине из-за российских ударов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Блэкаутом он пригрозил Белгородской и Курской области, уточняется в публикации.

Ранее сегодня Зеленский заявил о «массовом применении» дальнобойных дронов и ракет для ударов по России. ВСУ, по его словам, используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», БПЛА «Лютый», ракету «Нептун». Также, как утверждает Зеленский, украинские военные применяют ракеты «Фламинго». Ранее украинские СМИ писали, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием «Фламинго» и успешно провела ее испытания. При этом пресса отмечала, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.

Глава киевского режима упомянул, что Киев работает с разведкой США для использования разведданных в планировании атак по России, сообщают украинские СМИ.

Накануне Зеленский в ходе вечернего обращения сообщил, что согласовал план спецопераций СБУ против России, «асимметричные ответы» на российские удары.

Киев, Наталья Петрова

