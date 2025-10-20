Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до февраля 2026 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Напомним, 25 июля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.

Депутаты Рады, как ожидается, рассмотрят внесенные законопроекты 21 октября.

Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. На следующий день Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

На Украине с 2022 года не проводятся ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы – киевские власти ссылаются на действующий режим военного положения. Запрет на проведение выборов во время действия военного положения закреплен не в Конституции, а в законе о правовом режиме военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.

Киев, Наталья Петрова

