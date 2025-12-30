Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Российская армия продолжает теснить противника на всех фронтах в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки бойцы ВС России установили контроль над селами Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, Богуславка освобождена в результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад». Населенный пункт Лукьяновское взяли под контроль подразделения группировки «Днепр».

Военнослужащие «Западной» группировки также поразили силы ВСУ, украинской нацгвардии и теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево, Ильичевка и Красный Лиман в ДНР.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск», – сообщили в Минобороны. В результате уничтожено до 20 боевиков.

В свою очередь, группировка «Днепр» нанесла поражение силам ВСУ и теробороны около Белогорья, Орехова, Преображенки Запорожской области и Садового Херсонской области.

За сутки потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 1330 боевиков.

Вместе с тем, авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты три реактивных снаряда системы HIMARS и 18 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

