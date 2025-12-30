За 4 часа силы ПВО сбили 22 украинских дрона

Сегодня в течение дня российские силы противовоздушной обороны обезвредили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 16:00 мск.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области – 20. Еще два летательных аппарата нейтрализовали в Краснодарском крае.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря вооруженные формирования Украины использовали для атаки на государственную резиденцию президента РФ 91 беспилотник. Все они были сбиты и нейтрализованы без последствий на земле. По словам министра, такие действия украинской стороны скажутся на переговорном треке российской стороны. Также он предупредил, что Киеву стоит ждать ударов возмездия. Цели уже определены, добавил Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

